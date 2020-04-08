Полиция расследует нарушение карантина мэром Запорожья из-за запуска общественного транспорта в городе

8 апреля, 2020, 15:23

Полицией открыто уголовное производство в отношении вероятного нарушения мэром Запорожья Владимиром Буряком требований карантина

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвику в комментарии для Радио Свобода.

По ее словам, полиция ведет расследование по статье 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Читайте также: Усиление карантина: в Запорожье отказались останавливать движение общественного транспорта

8 апреля работники полиции и СБУ проводят проверку соблюдения требований карантина автотранспортными предприятиями Запорожья, предоставляющими услуги по перевозке общественным транспортом.

Накануне президент Владимир Зеленский в своем видеообращениираскритиковал действия мэра Запорожья, решившего не останавливать движение маршруток и автобусов в городе с 6 апреля.

Зеленский заявил: "Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Я хочу подчеркнуть для голов всех украинских городов и сел обязательность выполнения всех ограничений, связанных с противодействием коронавирусу".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb