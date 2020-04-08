Полиция расследует нарушение карантина мэром Запорожья из-за запуска общественного транспорта в городе
Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвику в комментарии для Радио Свобода.
По ее словам, полиция ведет расследование по статье 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
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8 апреля работники полиции и СБУ проводят проверку соблюдения требований карантина автотранспортными предприятиями Запорожья, предоставляющими услуги по перевозке общественным транспортом.
Накануне президент Владимир Зеленский в своем видеообращениираскритиковал действия мэра Запорожья, решившего не останавливать движение маршруток и автобусов в городе с 6 апреля.
Зеленский заявил: "Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Я хочу подчеркнуть для голов всех украинских городов и сел обязательность выполнения всех ограничений, связанных с противодействием коронавирусу".
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