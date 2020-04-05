Усиление карантина: в Запорожье отказались останавливать движение общественного транспорта

5 апреля, 2020, 16:21

В Запорожье общественный транспорт продолжит работу 6 апреля, несмотря на постановление Кабмина об усилении карантина

Об этом сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк в facebook.

"Да, действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера вероятно правильная. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем , кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу ", - написал Буряк.

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По его словам, посоветовавшись с юристами, он принял решение, что с 6 апреля весь общественный транспорт выходит на маршруты.

"Завтра большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше. Но, обращаю ваше внимание, что в транспорте можно находиться только в маске или респираторе. Если Кабинет министров выдаст новое постановление - будем собирать штаб и оперативно принимать соответствующие решения" , - отметил Буряк.

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