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Espreso.tvСпортМоуринью и футболистов "Тоттенхэма" раскритиковали за нарушение карантина

Моуринью и футболистов "Тоттенхэма" раскритиковали за нарушение карантина


фото: Getty Images
Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью провел тренировку с нарушением правил карантина

Об этом сообщает The Guardian.

Жозе Моуринью и футболисты "Тоттенхэма" провели тренировки для поддержания физической формы, при этом не соблюдая элементарных мер безопасности во время карантина.

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На тренировке "Тоттенхэма", кроме Моуриньо, были замечены Танги Ндомбеле, Давинсон Санчес, Серж Орье и Райан Сессеньон. Игроки осуществляли пробежку, а также выполняли некоторые упражнения без соблюдения безопасной дистанции.

Правительство Великобритании ввело запрет на проведение любых групповых тренировок во время пандемии. Физической активностью можно заниматься только с членами своей семьи.

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