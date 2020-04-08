Моуринью и футболистов "Тоттенхэма" раскритиковали за нарушение карантина

8 апреля, 2020, 10:37

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью провел тренировку с нарушением правил карантина

Об этом сообщает The Guardian.

Жозе Моуринью и футболисты "Тоттенхэма" провели тренировки для поддержания физической формы, при этом не соблюдая элементарных мер безопасности во время карантина.

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На тренировке "Тоттенхэма", кроме Моуриньо, были замечены Танги Ндомбеле, Давинсон Санчес, Серж Орье и Райан Сессеньон. Игроки осуществляли пробежку, а также выполняли некоторые упражнения без соблюдения безопасной дистанции.

Правительство Великобритании ввело запрет на проведение любых групповых тренировок во время пандемии. Физической активностью можно заниматься только с членами своей семьи.

Tottenham's Davinson Sanchez and Ryan Sessegnon were spotted on a run in Hadley Wood this morning as the Spurs players continue to independently train. #THFC #COYS pic.twitter.com/bvtoo1lbD4 - TranSPURS (@TranSPURS) April 7, 2020

Напомним, 2 апреля УЕФА попросил европейские лиги завершить национальные футбольные чемпионаты до 3 августа 2020 года.

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