Моуринью и футболистов "Тоттенхэма" раскритиковали за нарушение карантина
Об этом сообщает The Guardian.
Жозе Моуринью и футболисты "Тоттенхэма" провели тренировки для поддержания физической формы, при этом не соблюдая элементарных мер безопасности во время карантина.
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На тренировке "Тоттенхэма", кроме Моуриньо, были замечены Танги Ндомбеле, Давинсон Санчес, Серж Орье и Райан Сессеньон. Игроки осуществляли пробежку, а также выполняли некоторые упражнения без соблюдения безопасной дистанции.
Правительство Великобритании ввело запрет на проведение любых групповых тренировок во время пандемии. Физической активностью можно заниматься только с членами своей семьи.
Tottenham's Davinson Sanchez and Ryan Sessegnon were spotted on a run in Hadley Wood this morning as the Spurs players continue to independently train. #THFC #COYS pic.twitter.com/bvtoo1lbD4- TranSPURS (@TranSPURS) April 7, 2020
- Напомним, 2 апреля УЕФА попросил европейские лиги завершить национальные футбольные чемпионаты до 3 августа 2020 года.
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