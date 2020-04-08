МН17: 5 стран в ООН раскритиковали РФ за отказ сотрудничать со следствием
Об этом говорится в совместном заявлении стран, передает Укринформ.
Документ подписали Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша
"Досадно, что российские власти до сих пор не сотрудничают в полной мере с независимым расследованием JIT (Совместной следственной группы, - ред.) В то время как уголовное расследование JIT продолжается, мы призываем все государства, в частности Российскую Федерацию, выполнить свои обязательства по Резолюции 2166 ООН и полностью сотрудничать с международным расследованием", - отмечается в документе.
Там отмечается, что начало уголовного судебного разбирательства в Гаагском окружном суде "стало важной вехой для установления правды и справедливости для жертв и их семей, а также к привлечению к ответственности лиц, ответственных за сбитый рейс MH17".
- Окружной суд Гааги приостановил слушания по делу о сбитом в небе над Донбассом "Боинге" рейса MH17 из-за коронавируса.
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