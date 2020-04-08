МН17: 5 стран в ООН раскритиковали РФ за отказ сотрудничать со следствием

8 апреля, 2020, 21:15

Пять европейских стран раскритиковали РФ за невыполнение ею резолюции СБ ООН по взаимодействию с международным расследованием по делу сбитого российским "Буком" пассажирского самолета Малайзийских авиалиний MH17

Об этом говорится в совместном заявлении стран, передает Укринформ.

Документ подписали Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша

"Досадно, что российские власти до сих пор не сотрудничают в полной мере с независимым расследованием JIT (Совместной следственной группы, - ред.) В то время как уголовное расследование JIT продолжается, мы призываем все государства, в частности Российскую Федерацию, выполнить свои обязательства по Резолюции 2166 ООН и полностью сотрудничать с международным расследованием", - отмечается в документе.

Там отмечается, что начало уголовного судебного разбирательства в Гаагском окружном суде "стало важной вехой для установления правды и справедливости для жертв и их семей, а также к привлечению к ответственности лиц, ответственных за сбитый рейс MH17".