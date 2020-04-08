Литва продлила карантин на две недели и ввела масочный режим
Об этом сообщает издание Delfi.
Таким образом, карантин продлен до 27 апреля.
Кроме того, в Литве с 10 апреля является обязательным ношение масок в общественных местах.
"Это уже будет не рекомендация, в общественных местах нос и рот закрывать обязательно", - заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Читайте также: В Литве штрафы для нарушителей карантина увеличили в 10 раз
В постановлении также речь шла о пасхальных выходных. Для ограничения на собрания людей в праздники, движение будет перекрыто с 20:00 10 апреля до 20:00 13 апреля.
Исключение касается только поездок на похороны, к тяжело больным или пострадавшим в случае несчастья и на работу.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что если после пасхальных выходных число инфицированных коронавирусом не увеличится, то правительство упростит условия карантина и позволит малому бизнесу работать в соответствии с требованиями безопасности.
Отметим, по состоянию на 8 апреля в Литве подтверждены 912 случаев коронавируса, среди них 15 летальных случаев. Еще восемь человек выздоровели.
Напомним, 14 марта правительство Литвы объявило о введении ограничений для борьбы с распространением коронавируса в стране. Тогда правительство постановило ввести общенациональный двухнедельный карантин в стране. Вместе с Литвой подобные ограничения ввело и правительство Латвии.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало