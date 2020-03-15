Польша закрыла на 10 дней свои границы, а Литва и Испания объявили у себя полномасштабный карантин

15 марта, 2020, 14:59

В полночь 15 марта Польша закрыла на десять дней свои границы

Такое решение польское правительство приняло в связи с пандемией коронавируса, в стране также объявлено состояние эпидемической угрозы, передает Еспресо.TV со ссылкой на Польское радио.

Это означает значительные ограничения в путешествиях. С воскресенья все международное железнодорожное и авиасообщение остановлено. Часть международных поездов будет выполнять курсы в пределах страны. Польские авиалинии LOT остановили регулярное авиасообщение на 14 дней, начиная с 15 марта. Авиаперевозчик Ryanair также не будет віполнять сообщение до 31 марта, Wizzair не сообщила, когда возобновит авиасообщение.

Чартерные рейсы в Польшу будут происходить согласно плану. Граждане Польши, которые хотят вернуться домой, могут воспользоваться программой Lot Do Domu, в рамках которой национальный авиаперевозчик будет проводить специальные рейсы из США, Великобритании, Мальты и Кипра. По разным данным, на данный момент вне границ Польши находится от 200 до 400 тысяч поляков.

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский призвал, чтобы в ближайшее время иностранцы воздержались от поездок в Польшу.

Вместе с тем, въехать на территорию Польши смогут, в частности:

иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное пребывание на территории Польши;

мужья и жены граждан Польши;

дети граждан Польши;

иностранцы с Картой поляка;

члены дипломатических миссий и работники дипломатических учреждений;

иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши;

иностранцы, имеющие транспортное средство, служащее для перевозки товаров.

С полуночи 15 марта все, кто возвращается в Польшу из-за рубежа, обязаны пройти 14-дневный карантин.

Как сообщается в распоряжении Министерства внутренних дел и администрации, Польша оставляет открытыми границы для потока товаров.

В связи с развитием эпидемиологической ситуации в Европе МИД Польши открыл инфолинию о возможности пересечения границы (+48 22 523 8880).

По данным Минздрава страны, в Польше уже есть двое умерших от коронавируса. Общее же число инфицированных возросло до 93.

О первом в Польше случае пациента с коронавируса было сообщено 4 марта. 12 марта умерла первая из зараженных коронавирусом - 57-летняя женщина во Вроцлаве. 13 марта от коронавируса умер второй в Польше пациент - 73-летний мужчина.

Что касается Литвы, то тамошнее правительство решило объявить карантин на территории всего государства. Он начнет действовать с понедельника, 16 марта, и в это время большинство магазинов, а также граница страны для иностранцев будут закрыты.

Кроме того, правительство Литвы рекомендовало религиозным общинам воздержаться от разнообразных мероприятий, которые предполагают большие скопления людей, пишет Delfi.

Список введенных в Литве ограничений выглядит следующим образом:

запрет на въезд иностранцам;

сокращение количества КПП на границе;

запрет гражданам на поездки в страны, где зафиксированы случаи коронавируса;

запрет торговли в магазинах, за исключением продовольственных магазинов, продуктовых рынков и аптек;

запрет деятельности кафе и баров, исключение - еда на вынос;

запрет на проведение массовых мероприятий;

запрет на вхождение круизных лайнеров в порт Клайпеды;

учреждениям публичного администрирования запрещено предоставлять необязательные услуги;

запрет на посещение пациентов в больницах;

запрещено предоставлять услуги СПА, реабилитации (если это не связано с лечением), запрещена деятельность парикмахерских и салонов красоты;

гостиницы при необходимости будут вынуждены пускать людей на карантин;

образовательные учреждения остаются закрытыми;

людям рекомендуют работать из дома.

За несоблюдение всех этих ограничений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность

Премьер-министр Испании Педро Санчес - а его жена, Бегонья Гомес, напомним, заразилась коронавирусом - заявил вечером в субботу, 14 марта, о принятых правительством жестких мерах в рамках внедрведения по всей стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней с целью сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2. В значительной степени они похожи на меры, введенные Италией, отмечает DW.

В телевизионном обращении он представил содержание соответствующего королевского указа, которым вводится чрезвычайное положение во всей страны. Указ должен вступить в силу с 8:00 в понедельник, 16 марта.

Заседание правительства продолжалось более 7часов из-за определенных разногласий между партиями коалиции.

Центральное правительство, по словам Санчеса, принимает на себя всю полноту власти в стране. В частности, местная полиция будет подчинена министру внутренних дел страны. К борьбе с распространением коронавируса могут привлечь и армию.

Среди предусмотренных мероприятий, в частности, запрет гражданам оставлять помещения, кроме как для передвижения на работу, приобретения продовольствия и лекарств, посещения медицинских центров и банков, а также для ухода за престарелыми и несовершеннолетними. Все магазины, кроме как с товарами первой необходимости, будут закрыты. Это же касается всех ресторанов, баров, гостиниц, развлекательных и спортивных учреждений, школ и университетов по всей стране, сообщает агентство новостей AP. В отдельных особо пораженных регионах такие меры ранее уже были введены местными властями.

Санчес заверил, что правительство гарантирует обеспечение продовольствием и энергоносителями. Он также объявил о мерах по поддержке бизнеса и наемных работников и призвал население страны к единству и ответственности.

По последним данным, в Испании количество погибших от коронавируса в субботу достигло 193 человек по сравнению со 120 жертвами днем ранее. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом насчитывается уже более 6250, в то время как в пятницу их было зарегистрировано 4209.