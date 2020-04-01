В Литве штрафы для нарушителей карантина увеличили в 10 раз
Об этом сообщает LRT.
Согласно принятым 31 марта закон, штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, штрафы предприятиям - от 1500 до 6000 евро, а полиция получила право составления протоколов нарушений.
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До этого штрафы для физических лиц составляли до 140 евро, а для предприятий - до 600 евро, а наказывать штрафами могли специалисты здравоохранения.
Напомним, правительство Литвы приняло решение о продлении карантина в связи с коронавирусом на 2 недели, до 13 апреля.
Вместе с тем, 14 марта правительство Литвы объявило о введении ограничений для борьбы с распроостранением коронавируса в стране. Тогда правительство постановило ввести общенациональный двухнедельный карантин в стране. Вместе с Литвой подобные ограничения ввело и правительство Латвии.
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