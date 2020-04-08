Лопес отреагировал на обвинения в срыве боя с Ломаченко

8 апреля, 2020, 17:11

Американский боксер Теофимо Лопес заверил, что сможет вписаться в лимит весовой категории перед боем с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает ESPN .

Лопес, который весит более 70 кг, из-за лимита легкой категории 61,2 кг, заверил, что его лишний вес не помешает в организации поединка против Ломаченко.

"Я сделаю вес. Бой состоится", - сказал американец.

Диетолог Лопеса заявил, что до боя достаточно времени и Лопес наберет должную форму.

"Пока у нас есть достаточно времени и не думаю, что должны возникнуть проблемы. Теофимо повзрослел, как человек и как боец. Он понимает, что несет ответственность перед собой, перед своей командой. Он знает, какие рекомендации нужно соблюдать. Как команде, нам удастся ли это сделать", - сказал диетолог.

Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Лопес владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации).

9 марта стало известно, что Василий Ломаченко остановил подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса и вернулся из США в Украину.

3 апреля Теофимо Лопес рассказал, что потолстел из-за пандемии коронавируса.

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