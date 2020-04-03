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Espreso.tvСпортСоперник Ломаченко потолстел из-за коронавируса

Соперник Ломаченко потолстел из-за коронавируса


фото: Getty Images
Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал, что потолстел из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Boxing Scene .

Боксер признался, что теперь больше времени тратит на контроль веса.

"Пытаюсь извлечь максимальную пользу из этой ситуации. Из-за всего этого дерьма с коронавирусом я немного поправился. Так что теперь чуть больше времени приходится тратить на контроль за весом. А так делаю упражнения, принимаю соляные ванны Эпсома, стараюсь вывести токсичные белки из мышечных тканей с помощью упражнений, пью много воды. Сегодня пойду к брату - у него есть беговая дорожка. На улице я бегать не могу", - сказал Лопес.

Бой чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) Василия Ломаченко против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопеса перенесен из-за пандемии коронавируса в мире. Поединок должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке.

  • 9 марта стало известно, что Василий Ломаченко остановил подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса и вернулся из США в Украину.

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