Компания Tesla уменьшит зарплаты работникам из-за COVID-19
Об этом говорится в заявлении компании, сообщает The Verge .
В компании сообщают, что пока продолжают выполнять лишь минимальные критические операции. А также предполагают восстановить нормальное производство на американских предприятиях 4 мая.
Отмечается, что топменеджерам компании, начиная с должности вице-президента сократят зарплаты на 30%. Зарплаты директоров отделов снизят на 20%. Для остальных сотрудников размер оплаты труда снизится на 10%. Тех сотрудников, которые не могут работать из дома и не выполняют критически важных задач, отправят в неоплачиваемые отпуска, при этом будет сохранена их медицинская страховка.
Снижение зарплат продлится в течение второго финансового квартала, который заканчивается в июне.
Отмечается, что в Tesla работает около 50 тыс. человек по всему миру.
- Напомним, компания Илона Маска SpaceX начала производить средства защиты лица и дезинфикции для передачи их больницам и организациям, которые ведут борьбу с коронавирусом COVID-19.
- Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тяжелых пациентов с COVID-19.
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