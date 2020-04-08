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Espreso.tvМирКомпания Tesla уменьшит зарплаты работникам из-за COVID-19

Компания Tesla уменьшит зарплаты работникам из-за COVID-19


фото: reuters
Американская компания Tesla сообщила, что с 13 апреля начнет уменьшать работникам зарплаты и отправлять их в неоплачиваемые отпуска из-за коронавируса и остановки некоторых видов деятельности

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает The Verge .

В компании сообщают, что пока продолжают выполнять лишь минимальные критические операции. А также предполагают восстановить нормальное производство на американских предприятиях 4 мая.

Отмечается, что топменеджерам компании, начиная с должности вице-президента сократят зарплаты на 30%. Зарплаты директоров отделов снизят на 20%. Для остальных сотрудников размер оплаты труда снизится на 10%. Тех сотрудников, которые не могут работать из дома и не выполняют критически важных задач, отправят в неоплачиваемые отпуска, при этом будет сохранена их медицинская страховка.

Снижение зарплат продлится в течение второго финансового квартала, который заканчивается в июне.

Отмечается, что в Tesla работает около 50 тыс. человек по всему миру.

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