Маск предложил бесплатно доставлять по миру аппараты ИВЛ

1 апреля, 2020, 15:50

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тяжелых пациентов с COVID-19

Об этом американский бизнесмен написал в своем Twitter.

"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты для вентиляции. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Тесла", - написал он, отметив, что сами устройства и доставка будут бесплатными.

Единственное требование Маска состоит в том, чтобы оборудование было доставлено немедленно к пациентам, которые нуждаются в вентиляции легких, а не отправлено пылиться на склад.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know. - Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020