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Espreso.tvОбществоМаск предложил бесплатно доставлять по миру аппараты ИВЛ

Маск предложил бесплатно доставлять по миру аппараты ИВЛ

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тяжелых пациентов с COVID-19

Об этом американский бизнесмен написал в своем Twitter.

"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты для вентиляции. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Тесла", - написал он, отметив, что сами устройства и доставка будут бесплатными.

Единственное требование Маска состоит в том, чтобы оборудование было доставлено немедленно к пациентам, которые нуждаются в вентиляции легких, а не отправлено пылиться на склад.

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