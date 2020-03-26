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Espreso.tvОбществоКомпания SpaceX начала производство антисептиков и щитков для защиты от COVID-19

Компания SpaceX начала производство антисептиков и щитков для защиты от COVID-19

Компания Илона Маска SpaceX начала производить средства защиты лица и дезинфикции для передачи их больницам и организациям, которые ведут борьбу с коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает CNBC .

Из-за отсутствия у многих больницах средств индивидуальной защиты медицинские работники приняли участие в акции в соцсетях, где просили о поставке дезинфицирующих средств, респираторных масок, очков или щитов для защиты лица, перчаток, халатов и хирургических масок, чтобы защититься от инфицирования.

Инженеры сделали уже близко и передали их Медицинскому центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе уже передали 100 защитных костюмов и 75 щитов для лица от SpaceX.

Компания также планирует разместить в своей штаб-квартире в Хоторне (Калифорния) центр для добровольной сдачи крови и рассматривает возможность организовать такие центры в других своих офисах.

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