Компания SpaceX начала производство антисептиков и щитков для защиты от COVID-19
Об этом сообщает CNBC .
Из-за отсутствия у многих больницах средств индивидуальной защиты медицинские работники приняли участие в акции в соцсетях, где просили о поставке дезинфицирующих средств, респираторных масок, очков или щитов для защиты лица, перчаток, халатов и хирургических масок, чтобы защититься от инфицирования.
Инженеры сделали уже близко и передали их Медицинскому центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе уже передали 100 защитных костюмов и 75 щитов для лица от SpaceX.
Компания также планирует разместить в своей штаб-квартире в Хоторне (Калифорния) центр для добровольной сдачи крови и рассматривает возможность организовать такие центры в других своих офисах.
- Напомним, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск закупил и передал Калифорнии более 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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