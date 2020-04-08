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Espreso.tvОбществоКабмин предлагает ограничить въезд жителям стран, где зафиксированы опасные инфекции

Кабмин предлагает ограничить въезд жителям стран, где зафиксированы опасные инфекции

Правительство согласовало и внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от распространения инфекционных болезней", предлагающий временно запретить въезд иностранных граждан из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает "Укринформ" .

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения", "О защите населения от инфекционных болезней" относительно возможности ограничить или запретить въезд в Украину иностранцев и транспорта из стран с опасными инфекционными болезнями.

Также законопроект предусматривает предложения по обязательствам для людей с подозрением на инфекционные заболевания, в частности дачу ими согласия на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий - самоизоляции или изоляции.

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