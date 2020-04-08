Кабмин предлагает ограничить въезд жителям стран, где зафиксированы опасные инфекции
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает "Укринформ" .
Законопроект предусматривает внесение изменений в законы "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения", "О защите населения от инфекционных болезней" относительно возможности ограничить или запретить въезд в Украину иностранцев и транспорта из стран с опасными инфекционными болезнями.
Также законопроект предусматривает предложения по обязательствам для людей с подозрением на инфекционные заболевания, в частности дачу ими согласия на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий - самоизоляции или изоляции.
- Напомним, ранее Объединенные Арабские Эмираты закрыли границу для иностранцев из-за коронавируса.
- Лидеры ЕС согласились на 30-дневный запрет въезда в Шенген.
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