Коронавирус: лидеры ЕС согласились на 30-дневный запрет въезда в Шенген, - Меркель

18 марта, 2020, 09:02

Лидеры ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд в Европу на 30 дней

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге в Берлине после видеоконференции с главами государств и правительств ЕС, сообщает российская служба Радио Свободы .

"Мы все согласились с предложением Еврокомиссии о въезде в Европу из стран, не входящих в ЕС... за исключением Великобритании, мы вводим запрет на въезд за очень малым исключением, это должно быть ратифицировано государствами-членами и продлится 30 дней. И Германия реализует это немедленно", - сказала Меркель.