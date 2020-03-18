Коронавирус: лидеры ЕС согласились на 30-дневный запрет въезда в Шенген, - Меркель
18 марта, 2020, 09:02
Лидеры ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд в Европу на 30 дней
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге в Берлине после видеоконференции с главами государств и правительств ЕС, сообщает российская служба Радио Свободы .
"Мы все согласились с предложением Еврокомиссии о въезде в Европу из стран, не входящих в ЕС... за исключением Великобритании, мы вводим запрет на въезд за очень малым исключением, это должно быть ратифицировано государствами-членами и продлится 30 дней. И Германия реализует это немедленно", - сказала Меркель.
- По состоянию на среду, 18 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 7954 человека, общее количество инфицированных достигло 198 152 человека.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-