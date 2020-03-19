ОАЭ закрывают границу для иностранцев из-за коронавируса

19 марта, 2020, 17:39

С сегодняшнего дня только граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые возвращаются в страну, получат разрешение на въезд, тогда как всем остальным не позволять въезжать в течение двух недель

Об этом сообщает The National.

"ОАЭ объявили, что всем не являющимся поддаными Эмиратов будет отказано во въезде в страну, начиная с четверга в рамках мероприятий по противодействию эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня было прекращена выдача всех новых разрешений на работу и виз иностранцам после приезда в ОАЭ.

ОАЭ объявили 19 марта о 27 новых подтвержденных случаях коронавируса, что увеличило общее их количество в стране до 140.

Число случаев заражения коронавируса в мире превысило 217 тыс. человек. На планете около 170 стран и территорий, где обнаружили вирус, среди них и Украина.

Более 84 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 8,9 тыс.