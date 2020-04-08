Бывший клуб Коноплянки существенно снизил зарплаты из-за пандемии
Об этом сообщает официальный сайт "Севильи" .
Соответствующие меры будут приняты в отношении 254 работников спортивного отдела и 106 человек, работающих в нефутбольной сфере.
Однако те сотрудники, которые смогут полноценно работать удаленно, продолжат получать зарплату в полном размере.
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Зарплаты игроков, тренеров и персонала клуба будут снижены на 70 процентов.
Члены совета директоров "Севильи" и руководящего состава клуба также согласились на добровольное снижение зарплаты.
Евгений Коноплянка выступал за "Севилью" с 2015 до 2017 года. Сейчас он играет за "Шахтер".
- 17 марта стало известно, что итальянские клубы отказываются платить зарплату футболистам во время вынужденной остановки сезона из-за пандемии коронавируса.
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