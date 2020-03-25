В Норвегии 4 клуба уволили всех футболистов из-за пандемии

25 марта, 2020, 15:08

Четыре норвежских футбольных клуба уволили всех футболистов из-за карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса

Об этом со ссылкой на Bild сообщает "Команда 1" .

Из-за пандемии старт чемпионата Норвегии был перенесен с апреля на май. Для норвежских профессиональных клубов, чьи доходы зависят от телевидения, наполнения стадионов и продажи сопутствующих товаров, это стало тяжелым ударом.

В таких условиях "Стрёмсгодсет", который в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Норвегии 11-м, решил уволить всех футболистов команды. В клубе посчитали, что имеющегося зарплатного фонда хватило бы только на месяц.

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"Конечно, это шок. Еще недавно мы готовились к началу сезона в Марбелье, а сегодня я официально стал безработным. Однако, я с пониманием отношусь к такому решению нашего руководства", - сказал бывший игрок "Стремсгодсетом" Ларс Вильсвик.

Вслед за "Стремсгодсетом" еще три клуба сильнейшего норвежского дивизиона - "Олесунд", "Волеренга" и "Саннефьорд" пошли тем же путем и уволили всех футболистов.

При этом команды рискуют - через две недели после расторжения контракта, уволенные могут перейти в другие клубы бесплатно. Однако, норвежцы рассчитывают восстановить футболистов на работе сразу после старта сезона.