В Австралии начали тестирование двух вакцин от коронавируса

2 апреля, 2020, 18:07

Австралийские ученые начали лабораторные испытания двух потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19

Об этом сообщает ВВС .

"Вакцины, созданные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных Всемирной организацией здравоохранения. Национальное научное агентство Австралии оценит, работают ли вакцины и будут ли они безопасны для человека", - говорится в сообщении.

Образцы вакцины тестируют на хорьках. По словам ученых, первые результаты испытаний на животных ожидаются к июню.

Всего в мире сейчас разрабатывается не менее 20 вакцин от Sars-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

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Как отмечается, первое испытание на людях проведено в прошлом месяце в США, однако ему не не предшествовали испытания на животных.