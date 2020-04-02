В Австралии начали тестирование двух вакцин от коронавируса
Об этом сообщает ВВС .
"Вакцины, созданные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных Всемирной организацией здравоохранения. Национальное научное агентство Австралии оценит, работают ли вакцины и будут ли они безопасны для человека", - говорится в сообщении.
Образцы вакцины тестируют на хорьках. По словам ученых, первые результаты испытаний на животных ожидаются к июню.
Всего в мире сейчас разрабатывается не менее 20 вакцин от Sars-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
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Как отмечается, первое испытание на людях проведено в прошлом месяце в США, однако ему не не предшествовали испытания на животных.
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