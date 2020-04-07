Состояние Бориса Джонсона оценивается как стабильное, - правительство
Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление правительства.
На Даунинг-стрит заявили, что у премьер-министра нет пневмонии, он находится в хорошем настроении.
В пресс-службе правительства добавили, что Джонсон не нуждается ни в искусственной вентиляции легких, ни неинвазивной респираторной поддержке.
Он получает "стандартную" кислородную поддержку и дышит самостоятельно, заявили на Даунинг-стрит.
55-летний Джонсон провел ночь в палате интенсивной терапии после того, как симптомы COVID-19 ухудшились, и у него появились проблемы с дыханием.
Премьер-министр был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне вечером 5 апреля, но состояние его здоровья заметно ухудшилось, и по рекомендации его врачей вечером 6 апреля он был переведен в реанимацию.
У Джонсона подтвердили коронавирусную инфекцию 27 марта.
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