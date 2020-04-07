Мобильное приложение от Минцифры "Дия" загрузили уже 2 млн украинцев

7 апреля, 2020, 12:45

В течение первых двух месяцев работы мобильное приложение государственных услуг онлайн "Дия" загрузили уже более 2 млн украинцев

Об этом сообщила пресс служба Министерства цифровой трансформации Украины.

За все время приложение собрало 2,02 млн - уникальных пользователей, и из них 1,65 млн - авторизованных.

"Дию" загрузили 1,34 млн раз с Android и 670,7 тыс. с iOS

Сейчас в приложении доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт. А также тестируется е-студенческий и уже скоро будет запущено бета-тестирование цифровых паспортов.

В ведомстве напоминают, что документы в "Дие" являются удостоверением личности, и вы можете предъявлять их в случае необходимости правоохранительным органам. Они имеют такую же юридическую силу, как и оригиналы.

Напомним, 6 февраля в Украине презентовали государственное мобильное приложение "Дия"

8 февраля вицепремьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил , что за двое суток приложение "Дия" загрузили 800 тыс. украинцев.