 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМобильное приложение от Минцифры "Дия" загрузили уже 2 млн украинцев

Мобильное приложение от Минцифры "Дия" загрузили уже 2 млн украинцев


фото: 24tv
В течение первых двух месяцев работы мобильное приложение государственных услуг онлайн "Дия" загрузили уже более 2 млн украинцев

Об этом сообщила пресс служба Министерства цифровой трансформации Украины.

За все время приложение собрало 2,02 млн - уникальных пользователей, и из них 1,65 млн - авторизованных.

"Дию" загрузили 1,34 млн раз с Android и 670,7 тыс. с iOS

Сейчас в приложении доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт. А также тестируется е-студенческий и уже скоро будет запущено бета-тестирование цифровых паспортов.

В ведомстве напоминают, что документы в "Дие" являются удостоверением личности, и вы можете предъявлять их в случае необходимости правоохранительным органам. Они имеют такую же юридическую силу, как и оригиналы.

  • Напомним, 6 февраля в Украине презентовали государственное мобильное приложение "Дия"

  • 8 февраля вицепремьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил , что за двое суток приложение "Дия" загрузили 800 тыс. украинцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

7 апреля, 2020 вторник

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать