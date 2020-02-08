Готовимся к миллиону: Федоров рассказал, сколько украинцев скачали "Дию"
Об этом Федоров написал в facebook.
"Почти 800 тыс. украинцев загрузили Дию за 2 суток, успешно авторизованных - 667 тыс. Готовимся к первому миллиону. Действие - первая в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и топ-бесплатных + первая в рейтинге топ-бесплатных в Play Market. Вчера приложение продержалось на 6 позиции в украинском поиске App Store, в американском - на первой", - написал Федоров.
По его словам приложение загрузили 667 401 авторизованный пользователь (те, кто авторизовались через банки) и 795 038 уникальных пользователей (те, кто скачали "Дию" без прохождения авторизации).
Приложение проекта "Дия" сейчас представляет собой электронную базу документов водителей.
- Напомним, 7 февраля Михаил Федоров сообщил, что недавно представленное приложение проекта "Дия" уже попробовали в работе более 310 тыс. пользователей .
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
Читайте также
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно