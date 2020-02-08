Готовимся к миллиону: Федоров рассказал, сколько украинцев скачали "Дию"

8 февраля, 2020, 16:47

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за двое суток приложение "Дия" загрузили 800 тыс. ураинцев

Об этом Федоров написал в facebook.

"Почти 800 тыс. украинцев загрузили Дию за 2 суток, успешно авторизованных - 667 тыс. Готовимся к первому миллиону. Действие - первая в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и топ-бесплатных + первая в рейтинге топ-бесплатных в Play Market. Вчера приложение продержалось на 6 позиции в украинском поиске App Store, в американском - на первой", - написал Федоров.

По его словам приложение загрузили 667 401 авторизованный пользователь (те, кто авторизовались через банки) и 795 038 уникальных пользователей (те, кто скачали "Дию" без прохождения авторизации).

Приложение проекта "Дия" сейчас представляет собой электронную базу документов водителей.