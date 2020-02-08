 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГотовимся к миллиону: Федоров рассказал, сколько украинцев скачали "Дию"

Готовимся к миллиону: Федоров рассказал, сколько украинцев скачали "Дию"


фото: ukrinform.ua
Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за двое суток приложение "Дия" загрузили 800 тыс. ураинцев

Об этом Федоров написал в facebook.

"Почти 800 тыс. украинцев загрузили Дию за 2 суток, успешно авторизованных - 667 тыс. Готовимся к первому миллиону. Действие - первая в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и топ-бесплатных + первая в рейтинге топ-бесплатных в Play Market. Вчера приложение продержалось на 6 позиции в украинском поиске App Store, в американском - на первой", - написал Федоров.

По его словам приложение загрузили 667 401 авторизованный пользователь (те, кто авторизовались через банки) и 795 038 уникальных пользователей (те, кто скачали "Дию" без прохождения авторизации).

Приложение проекта "Дия" сейчас представляет собой электронную базу документов водителей.

  • Напомним, 7 февраля Михаил Федоров сообщил, что недавно представленное приложение проекта "Дия" уже попробовали в работе более 310 тыс. пользователей .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 февраля, 2020 суббота

больше новостей

8 февраля, 2020 суббота

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать