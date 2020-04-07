ЦИК зарегистрировала экс-главу Харьковской ОГА Светличную нардепом
7 апреля, 2020, 21:24
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего главу Харьковской ОГА Юлию Светличную народным депутатом Украины
Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
"Сегодня на очередном заседании ЦИК комиссия зарегистрировала народного депутата Украины Светличную Юлию Александровну, выбранную на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179", - говорится в сообщении.
- Ранее Светличная была главой Харьковской ОГА, в ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил вместо нее Алексея Кучера.
- В марте 2020 года партия "Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Верховную Раду в округе №179 Викторию Алексейчук из-за низкого рейтинга. По результатам опросов, она набирала около 12% голосов.
- Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты промежуточных выборов в одномандатном избирательном округе № 179 и признала избранным народным депутатом экс-главу Харьковской ОГА Юлию Светличную.
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