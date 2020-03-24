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Espreso.tvОбществоЭкс-глава Харьковской ОГА Светличная победила на довыборах в Раду

Экс-глава Харьковской ОГА Светличная победила на довыборах в Раду


фото: bogodukhiv-rada
Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты промежуточных выборов в одномандатном избирательном округе № 179 и признала избранным народным депутатом экс-главу Харьковской ОГА Юлию Светличную

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна, 1984 года, образование высшее, исполнительный директор, общественная организация "Единство и развитие", проживает в Харькове, безпартийнaя, самовыдвижение. За нее проголосовали 30 194 избирателей, что составляет почти 77,55% от количества избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.

После опубликования соответствующего протокола Светличная должна в 20-дневный срок подать в Центризбирком необходимые документы для его регистрации народным депутатом.

Ранее Светличная была главой Харьковской ОГА, в ноябре 2019 г. президент Владимир Зеленский назначил вместо нее Алексея Кучера.

В марте 2020 партия "Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Верховную Раду в округе №179 Викторию Алексейчук из-за низкого рейтинга. По результатам опросов, она набирала около 12% голосов. В то же время за прежнюю главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы были проголосовать 62,3% респондентов.

  • Напомним, на довыборах в Раду в 179 округе в Харьковской области побеждает самовыдвиженка Светличная.

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