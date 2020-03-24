Экс-глава Харьковской ОГА Светличная победила на довыборах в Раду

24 марта, 2020, 14:25

Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты промежуточных выборов в одномандатном избирательном округе № 179 и признала избранным народным депутатом экс-главу Харьковской ОГА Юлию Светличную

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна, 1984 года, образование высшее, исполнительный директор, общественная организация "Единство и развитие", проживает в Харькове, безпартийнaя, самовыдвижение. За нее проголосовали 30 194 избирателей, что составляет почти 77,55% от количества избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.

После опубликования соответствующего протокола Светличная должна в 20-дневный срок подать в Центризбирком необходимые документы для его регистрации народным депутатом.