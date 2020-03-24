Экс-глава Харьковской ОГА Светличная победила на довыборах в Раду
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна, 1984 года, образование высшее, исполнительный директор, общественная организация "Единство и развитие", проживает в Харькове, безпартийнaя, самовыдвижение. За нее проголосовали 30 194 избирателей, что составляет почти 77,55% от количества избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.
Ранее Светличная была главой Харьковской ОГА, в ноябре 2019 г. президент Владимир Зеленский назначил вместо нее Алексея Кучера.
В марте 2020 партия "Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Верховную Раду в округе №179 Викторию Алексейчук из-за низкого рейтинга. По результатам опросов, она набирала около 12% голосов. В то же время за прежнюю главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы были проголосовать 62,3% респондентов.
- Напомним, на довыборах в Раду в 179 округе в Харьковской области побеждает самовыдвиженка Светличная.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-