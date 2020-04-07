Частным клиникам разрешено проводить ПЦР-тесты на коронавирус, - Ляшко

7 апреля, 2020, 15:16

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что частным заведениям разрешено проводить ПЦР-тестирование на коронавирус

Об этом он рассказал на брифинге.

Ляшко отметил, что частным лабораториям и клиникам, а также всем учреждениям здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию и мощности, разрешено проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование", - сказал он.

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