Частным клиникам разрешено проводить ПЦР-тесты на коронавирус, - Ляшко
7 апреля, 2020, 15:16
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что частным заведениям разрешено проводить ПЦР-тестирование на коронавирус
Об этом он рассказал на брифинге.
Ляшко отметил, что частным лабораториям и клиникам, а также всем учреждениям здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию и мощности, разрешено проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.
"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование", - сказал он.
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- 6 апреля Ляшко заявил, что Украина готова пока проводить 30000 тестирований в неделю .
- Ляшко отрицает, что он говорил о неважности массового тестирования .
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