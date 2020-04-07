Мы не призываем проводить бездумное тестирование, - Ляшко уточнил свое заявление о количестве тестов на неделю
Об этом Ляшко заявил на ежедневном брифинге, передает Еспресо.TV.
"Хотел бы подчеркнуть об информации, которая сейчас распространяется в СМИ о том, что Ляшко вчера сказал, что нам не нужно много тестов. Ляшко такого не говорил. Могу повторить еще раз. Украина готова пока проводить 30 тысяч тестирований в неделю. Это говорю только о тестировании методом ПЦР. Украина имеет возможности расширить тестирование до 80 тысяч тестов в неделю. Мы уже тестируем около 1500 образцов в день. Мы смотрим, загружены ли вирусологические лаборатории. Сейчас они не загружены на 100%", - сказал Ляшко.
По его словам, сейчас происходит проверка, в каких местах произошел сбой по доставке образцов тестирования.
"Мы не призываем проводить бездумное тестирование. Мы призываем работать по четким алгоритмам", - добавил Ляшко.
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- 6 апреля Ляшко заявил, что Украина готова на данный момент проводить 30 тыс. тестирований в неделю .
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