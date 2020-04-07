Сейчас нет необходимости делать массовое тестирование на коронавирус, - Ляшко
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Общественное радио .
По его словам, в то же время Украина имеет возможность делать более 30 тысяч тестов на коронавирус в неделю.
"Украина готова пока проводить 30 тысяч тестирований в неделю. В дальнейшем у нас запланированы мероприятия и есть стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований в неделю. Мы рассматривали этот вопрос, почему у нас сегодня около 1000 тестов в день - нет необходимости делать больше. Сегодня лаборатории недозагружены образцами", - сказал он.
По словам главного санитарного врача, массовое тестирование планируют внедрять в будущем, а для этого необходимо учитывать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономического состояния страны.
Также в Украине планируют создать места для мобильного тестирования.
- Напомним, что Ляшко заявил, что Минздрав 8 апреля может запретить работу рынков .
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало