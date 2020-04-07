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Espreso.tvОбществоСейчас нет необходимости делать массовое тестирование на коронавирус, - Ляшко

Сейчас нет необходимости делать массовое тестирование на коронавирус, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас нет необходимости проводить массовое тестирование украинцев на коронавирус

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Общественное радио .

По его словам, в то же время Украина имеет возможность делать более 30 тысяч тестов на коронавирус в неделю.

"Украина готова пока проводить 30 тысяч тестирований в неделю. В дальнейшем у нас запланированы мероприятия и есть стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований в неделю. Мы рассматривали этот вопрос, почему у нас сегодня около 1000 тестов в день - нет необходимости делать больше. Сегодня лаборатории недозагружены образцами", - сказал он.

По словам главного санитарного врача, массовое тестирование планируют внедрять в будущем, а для этого необходимо учитывать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономического состояния страны.

Также в Украине планируют создать места для мобильного тестирования.

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