Из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла производство
6 апреля, 2020, 13:49
По факту пожара в Чернобыльской зоне 4 апреля полиция открыла уголовное производство
Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Киевской области.
"По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 10 часов утра 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.
Фото: сайт Нацполиции
- Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар, который охватил площадь в 20 га .
- 5 апреля сообщили, что пожар в зоне отчуждения, в общем охватила 100 га.
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