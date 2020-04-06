Из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла производство

6 апреля, 2020, 13:49

По факту пожара в Чернобыльской зоне 4 апреля полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Киевской области.

"По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 10 часов утра 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.







Фото: сайт Нацполиции

Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар, который охватил площадь в 20 га .

5 апреля сообщили, что пожар в зоне отчуждения, в общем охватила 100 га.

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