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Espreso.tvОбществоИз-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла производство

Из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла производство

По факту пожара в Чернобыльской зоне 4 апреля полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Киевской области.

"По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 10 часов утра 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.




Фото: сайт Нацполиции

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