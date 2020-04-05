Пожар в Чернобыльской зоне охватил 100 га, работает авиация

5 апреля, 2020, 15:18

Пожар, который 4 апреля вспыхнул в зоне отчуждения, в общем охватил 100 га, над ликвидацией работает авиация

Об этом сообщил и.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

"Пожарные продолжают бороться с пожаром, возникшим в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 га, но в целом пылает более 100 га. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья" , - написал Фирсов.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 13:30 непосредственно в зоне отчуждения и безусловного отселения продолжается тушение двух очагов площадью 25 га.

Между селами Владимировка Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 человек 28 единиц техники, в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8 Авиацией совершено 17 сбросов воды (64 тонны).

Вблизи села Раговка Котовского лесничества пылает около 5 га. Спасатели отмечают, что радиационный фон в пределах нормы.