Пожар в Чернобыльской зоне охватил 100 га, работает авиация
Об этом сообщил и.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.
"Пожарные продолжают бороться с пожаром, возникшим в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 га, но в целом пылает более 100 га. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья" , - написал Фирсов.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 13:30 непосредственно в зоне отчуждения и безусловного отселения продолжается тушение двух очагов площадью 25 га.
Между селами Владимировка Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 человек 28 единиц техники, в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8 Авиацией совершено 17 сбросов воды (64 тонны).
Вблизи села Раговка Котовского лесничества пылает около 5 га. Спасатели отмечают, что радиационный фон в пределах нормы.
- Напомним, 4 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар, который охватил площадь в 20 га .
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-