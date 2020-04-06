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Espreso.tvОбществоВласти Германии не исключает ухудшения ситуации с коронавирусом

Власти Германии не исключает ухудшения ситуации с коронавирусом


фото: reuters
Глава ведомства канцлера Германии Хельге Браун заявил, что пик пандемии коронавируса в стране еще не пройден

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung он отметил, что, несмотря на данные Института Роберта Коха, которые свидетельствуют о замедлении распространения вируса, радоваться пока рано.

"Время, в которое количество инфицированных коронавирусом достигнет пика, нам еще предстоит пережить", - сказал Браун.

По его словам, ослабление действующих сейчас в Германии мер по борьбе с коронавирусом с чисто экономических соображений - "это не вариант", ведь опасность перегрузки системы здравоохранения Германии по-прежнему остается реальной.

Основным фактором для ослабления мер, направленных на борьбу с COVID-19 должен стать дальнейшее замедление распространения инфекции в Германии.

До введения нынешних ограничений число пациентов с коронавируса в стране удваивалось каждые три дня. Чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, необходимо, чтобы количество заражений удваивалась медленнее, чем раз в 10 дней.

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"Скорее, раз в 12 или 14 дней", - уточнил он.

По последним данным, число зараженных коронавируса в Германии превысило 100 000, 1576 человек умерли.

Во всем мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Количество умерших приближается к 70 тыс.

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