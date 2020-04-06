Власти Германии не исключает ухудшения ситуации с коронавирусом
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung он отметил, что, несмотря на данные Института Роберта Коха, которые свидетельствуют о замедлении распространения вируса, радоваться пока рано.
"Время, в которое количество инфицированных коронавирусом достигнет пика, нам еще предстоит пережить", - сказал Браун.
По его словам, ослабление действующих сейчас в Германии мер по борьбе с коронавирусом с чисто экономических соображений - "это не вариант", ведь опасность перегрузки системы здравоохранения Германии по-прежнему остается реальной.
Основным фактором для ослабления мер, направленных на борьбу с COVID-19 должен стать дальнейшее замедление распространения инфекции в Германии.
До введения нынешних ограничений число пациентов с коронавируса в стране удваивалось каждые три дня. Чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, необходимо, чтобы количество заражений удваивалась медленнее, чем раз в 10 дней.
Читайте также: Число жертв коронавируса во Франции превысило 8000, количество смертей в больницах уменьшается
"Скорее, раз в 12 или 14 дней", - уточнил он.
По последним данным, число зараженных коронавируса в Германии превысило 100 000, 1576 человек умерли.
Во всем мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Количество умерших приближается к 70 тыс.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-