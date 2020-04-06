Число жертв коронавируса во Франции превысило 8000, количество смертей в больницах снижается
Об этом сообщает Reuters .
В частности, за последние сутки умерло 357 человек, что меньше статистики предыдущего дня, когда погиб 441 пациент.
В Минздраве отметили, что снижение количество за сутки пока не означает, что эпидемия пошла на спад.
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Всего с начала эпидемии во Франции было зафиксировано 70 478 случаев заболевания. Также более 20 тысяч подозрений на коронавирус обнаружен в домах престарелых, что увеличивает количество заболеваний до 90 тысяч.
15 597 человек успешно прошли курс лечения и выздоровели.
По состоянию на 5 апреля во всем мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирус. Количество умерших приближается к 70 тысячам.
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