Число жертв коронавируса во Франции превысило 8000, количество смертей в больницах снижается

6 апреля, 2020, 10:26

Министерство здравоохранения Франции сообщает, что общее количество людей, умерших от коронавируса нового типа COVID-19, составляет 8078 человек

Об этом сообщает Reuters .

В частности, за последние сутки умерло 357 человек, что меньше статистики предыдущего дня, когда погиб 441 пациент.

В Минздраве отметили, что снижение количество за сутки пока не означает, что эпидемия пошла на спад.

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Всего с начала эпидемии во Франции было зафиксировано 70 478 случаев заболевания. Также более 20 тысяч подозрений на коронавирус обнаружен в домах престарелых, что увеличивает количество заболеваний до 90 тысяч.

15 597 человек успешно прошли курс лечения и выздоровели.

По состоянию на 5 апреля во всем мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирус. Количество умерших приближается к 70 тысячам.