Европа готовится ослабить карантин из-за коронавируса, - Financial Times

6 апреля, 2020, 10:42

Правительства европейских стран начали подготовку к ослаблению карантинных мероприятий, которые ранее ввели в связи с распространением коронавируса

Ограничения остаются в силе еще несколько недель. В частности о таком решении заявили Франция, Испания, Италия и другие, пишет британское издание Financial Times .

Франция, Испания, Бельгия и Финляндия являются одними из многих стран, которые уже создали экспертные комитеты, чтобы изучить постепенное уменьшение карантина и строгих ограничений. При этом страны стремятся избежать второй волны эпидемии, которая может окончательно перегрузить систему здравоохранения.

Педро Санчес, испанский премьер-министр, в субботу продолжил закрытие своей страны еще на две недели до 26 апреля, но заявил, что запрет, введенный в прошлом месяце, на все несущественные работы, в частности производство и строительство, будет снят после Пасхи.

"Когда мы будем контролировать кривую (инфекции, - ред.), мы перейдем к привычному образу жизни и восстановления нашей экономики. Команда эпидемиологов уже две недели работает над планом восстановления экономической и социальной деятельности", - добавил Санчес.

Анжело Боррелли, руководитель Итальянского агентства гражданской защиты и координатор борьбы со вспышкой вируса в стране, предположил, что "второй этап" закрытия страны может начаться в следующем месяце.

"Я не хочу указывать даты, но между теперь и 16 мая мы можем иметь дополнительные положительные данные, которые позволят возобновить деятельность, а затем начать вторую фазу", - сказал он.

Французский премьер-министр Эдуар Филипп заявил на прошлой неделе, что процесс "отмены ограничений" не имеет прецедента и был бы "ужасно сложным", добавив: "Мы, наверное, не идем к отмене ограничений, которое было бы абсолютным везде для всех" .

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Дания, которая одной из первых прекратила свою деятельность и закрыла границы, на прошлой неделе стала первой страной, где ввели график об отмене ограничений.

"Если мы, датчане, следующие две недели после Пасхи продолжим стоять вместе, на расстоянии, и если цифры останутся стабильными и будут давать основания для ослабления ограничений, тогда правительство снова начнет постепенное и контролируемое обновление нашей общественной жизни". Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен 30 марта.

В то же время большинство других правительств не готовы к ослаблению карантина, поскольку это потребует массового увеличения мощностей для тестирования. Многих также волнует "отмена" приказа оставаться дома в связи с наступлением Пасхальных праздников и потеплением. Страны занимаются и тем, что часть населения после недель карантина потеряли заработок.

Германия, где в последние дни выросло ежедневное количество подтвержденных случаев коронавируса и смертности, также начала готовить так называемый "постепенный отказ", что, по мнению одного из политиков, было бы "приемлемым с точки зрения политики здравоохранения". Однако официального заявления власть еще не опубликовала: "Мы внимательно относимся к тому, что объявляем народу публично", - отметил политик.

Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель в эту пятницу, 3 апреля, заявил, что "сейчас важно следующее сообщение: мы не находимся в фазе пандемии, если мы можем сказать людям, что меры теперь могут быть ослаблены. Конечно, вы можете готовиться к этому, но сейчас важно оставаться дома ".

Как пишет Financial Times, многие эксперты убеждены, что для правительств большой ошибкой является принятие решения об ослаблении ограничений без участия населения.

"Хотя понятно, что мы не можем говорить о том, когда произойдет отмена карантинных мероприятий, мы можем обсуждать, как это осуществится. Общественность этого заслуживает. Они переживают много трудностей", - сказала Кристиан Вупен, профессор Центра этики, прав, экономики и социальных наук Университета Кельна.