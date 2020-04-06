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Espreso.tvОбществоВ киевской больнице работник Укроборонпрома умер от коронавируса

В киевской больнице работник Укроборонпрома умер от коронавируса

Работник киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав Укроборонпрома, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался в одной из столичных больниц

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Работник небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", который заболел коронавирусом и находился в одной из киевских больниц в тяжелом состоянии, умер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии.

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