В киевской больнице работник Укроборонпрома умер от коронавируса
6 апреля, 2020, 18:57
Работник киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав Укроборонпрома, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался в одной из столичных больниц
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Работник небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", который заболел коронавирусом и находился в одной из киевских больниц в тяжелом состоянии, умер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии.
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