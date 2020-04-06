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Espreso.tvОбществоВ Украине создали аэромедицинской бригады для эвакуации больных COVID-19 в сложных случаях

В Украине создали аэромедицинской бригады для эвакуации больных COVID-19 в сложных случаях

В Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации, она насчитывает 8 воздушных судов для тяжелых случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщила пресс служба МОЗ.

"В Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации. Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять - Национальной гвардии Украины), которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные меры ", - говорится в сообщении.

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