В Украине создали аэромедицинской бригады для эвакуации больных COVID-19 в сложных случаях
6 апреля, 2020, 17:03
В Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации, она насчитывает 8 воздушных судов для тяжелых случаев заболевания COVID-19
Об этом сообщила пресс служба МОЗ.
"В Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации. Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять - Национальной гвардии Украины), которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные меры ", - говорится в сообщении.
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