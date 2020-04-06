На Тернопольщине COVID-19 заразились более 40 медиков
6 апреля, 2020, 16:55
По состоянию на 6 апреля в Тернопольской области коронавирус диагностировали у 44 медиков, из них 35 - в Монастыриском районе
Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, в Тернопольской области коронавирусом заболели медики из:
- 35 - Монастыриского района;
- 2 - Залещицкого района;
- 4 - Кременецкого района;
- один - Козовского района;
- один - Бучацкого района;
- один - из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью)".
Напомним, ранее сообщалось о 13 медиках на Кировоградщине с диагнозом COVID-19
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