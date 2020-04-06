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Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине COVID-19 заразились более 40 медиков

На Тернопольщине COVID-19 заразились более 40 медиков

По состоянию на 6 апреля в Тернопольской области коронавирус диагностировали у 44 медиков, из них 35 - в Монастыриском районе

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, в Тернопольской области коронавирусом заболели медики из:

  • 35 - Монастыриского района;
  • 2 - Залещицкого района;
  • 4 - Кременецкого района;
  • один - Козовского района;
  • один - Бучацкого района;
  • один - из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью)".

Напомним, ранее сообщалось о 13 медиках на Кировоградщине с диагнозом COVID-19

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