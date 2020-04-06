В Киеве отключать лифты из-за COVID-19, - Кличко

6 апреля, 2020, 13:46

В Киеве не собираются отключать лифты в домах для борьбы с COVID-19 во время карантина

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Городская власть не выключает лифты. Мы не собираемся этого делать. Понятно, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий. Коммунальные управляющие компании согласно графику обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующие средства. Если лифт в вашем доме не работает, это не значит, что его выключили коммунальные службы. Это означает, что есть неисправность и ее устраняют. с заявкой о неисправности лифта обращайтесь по телефону 1551 или 1557 ", - сказал Кличко.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, в столице могут запретить движение частного транспорта

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