В Киеве отключать лифты из-за COVID-19, - Кличко
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Городская власть не выключает лифты. Мы не собираемся этого делать. Понятно, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий. Коммунальные управляющие компании согласно графику обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующие средства. Если лифт в вашем доме не работает, это не значит, что его выключили коммунальные службы. Это означает, что есть неисправность и ее устраняют. с заявкой о неисправности лифта обращайтесь по телефону 1551 или 1557 ", - сказал Кличко.
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- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, в столице могут запретить движение частного транспорта
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