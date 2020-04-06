За время эпидемии в столице выявили 267 случаев COVID-19, четыре - в Лавре
Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"За прошедшие сутки еще 22 киевлян заболели. На сегодня уже 267 подтвержденных случаев. Заболели 5 женщин от 29 до 71 года. 16 мужчин от 24 до 82 лет", - сказал он.
Он добавил, что заболевание обнаружили в восьмилетнего мальчика.
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Виталий Кличко отметил, что в Киево-Печерской Лавре обнаружили 4 случая заболевания.
В Киеве вылечились от COVID-19 уже 12 человек.
Мэр города отметил, что экспресс-тестами протестировано почти 2600 человек, лабораторные исследования провели над 2124 образцами.
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