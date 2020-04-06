За время эпидемии в столице выявили 267 случаев COVID-19, четыре - в Лавре

6 апреля, 2020, 12:34

За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели коронавирусом. В столице от COVID-19 умерли четыре человека

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

"За прошедшие сутки еще 22 киевлян заболели. На сегодня уже 267 подтвержденных случаев. Заболели 5 женщин от 29 до 71 года. 16 мужчин от 24 до 82 лет", - сказал он.

Он добавил, что заболевание обнаружили в восьмилетнего мальчика.

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Виталий Кличко отметил, что в Киево-Печерской Лавре обнаружили 4 случая заболевания.

В Киеве вылечились от COVID-19 уже 12 человек.

Мэр города отметил, что экспресс-тестами протестировано почти 2600 человек, лабораторные исследования провели над 2124 образцами.

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