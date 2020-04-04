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Espreso.tvОбществоВ Киеве могут запретить движение частных автомобилей, - Кличко

В Киеве могут запретить движение частных автомобилей, - Кличко


фото: Укрінформ
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, в столице могут запретить движение частного транспорта

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала ZIK.

По словам Кличко, в случае резкого роста заболеваемости коронавируса в столице могут ввести запрет на передвижение на частных автомобилях.

"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь и довольно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи и десятки тысяч людей, мы однозначно будем вводить более строгие правила и может быть вообще прекращено передвижения по улицам нашего города для частного транспорта", - сказал Кличко.

Вместе с тем он отметил, что ему хотелось бы рассчитывать на более позитивный сценарий.

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