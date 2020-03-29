Венедиктова требует, чтобы к ней на разговор прибыл отец Екатерины Гандзюк, но он не соглашается. Это попытка давления, - активисты

29 марта, 2020, 08:41

Несмотря на карантинные мероприятия вновь назначенная генеральный прокурор Ирина Венедиктова просит прибыть в Киев жителя Херсона, заслуженного врача Украины, хирурга Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк

Информация об этом вечером в субботу, 28 марта 2020 года, появилась на странице Кто заказал Катю Гандзюк? , которую ведут друзья Екатерины и общественные активисты, передает Еспресо.TV .

"Вместо извинений и попыток понять свои ошибки она дала команду областному прокурору Херсонской области срочно везти отца Екатерины в Киев, на встречу с ней и народными депутатами. Везти, чтобы немедленно прикрыться им от критики. Типа," смотрите, мы встречаемся, а значит все нормально! ".

Виктор Гандзюк - хороший и смелый человек. Но он не обязан рисковать своим здоровьем, здоровьем пожилого человека из группы риска критического поражения вирусом Сovid-19 ради прихотей госпожи Венедиктовой. Виктор Гандзюк не обязан рисковать своей жизнью во время официального карантина для встречи с депутатами, среди которых уже официально выявлено около десятка больных. Виктор Гандзюк не обязан рисковать ради срочного спасения репутации Ирины Венедиктовой, которая в первые недели своей работы невероятно облажалась и не умеет с этим справляться ", - отмечается в материале.

Папа Екатерины ответил категорическим отказом, ведь он не может бросить больницу.

Вместе с тем "продолжаются звонки, уговоры и давление со стороны руководителей области".

Екатерина Гандзюк с папой. С семейного архива

Одновременно господин Гандзюк предложил киевским прокурорам пообщаться со своим адвокатом - Евгенией Закревской. Адвокат Закревская также представляла интересы Екатерины Гандзюк.

Но прокуроры отказали, подчеркивают активисты и делают, свою очередь, следующий вывод:

"Из этого мы делаем еще один важный вывод: Венедиктов самом деле безразлично дело Гандзюк и она не готова коммуницировать с адвокатами Кати и господина Виктора. Она просто решила прикрыться папой Екатерины, оторвать его от работы в больнице во время эпидемии, рискнуть его жизнью, чтобы снять красивую картинку для СМИ.

Это идиотизм.

Это еще больше стыд чем развал группы эффективных еще прокуроров. Это грубый бред с любой точки зрения. Еще большее бред - это пытаться давить на отца ради собственных интересов, а не интересов расследования ".

На появление цитируемого выше заявления Венедиктовой отреагировала только у себя в Facebook.

Она привела свое посвященное Екатерине сообщение за 2018 год. Оно содержит слова о функции государства:

"Оно (государство - ред.) устанавливает правила, следит за их выполнением и наказывает виновных".

"Мое мнение не изменилось", - написала Венедиктова вчера вечером.

Напомним, после увольнения от занимаемой должности заместителя генпрокурора Трепака, а это он отвечал за расследование покушения на Екатерину, Виктор Гандзюк публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не разваливать дело.

Трепак вынужден был, по его словам, уйти именно потому, что Венедиктова забрала у него дело Гандзюк и другие резонансные производства .

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