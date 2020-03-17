Владимир Вятрович: Генпрокурор Венедиктова - это реванш Антимайдана

17 марта, 2020, 11:28

Ирина Венедиктова, кандидатуру которой президент Зеленский предложил на должность генпрокурора - это реванш Антимайдана

Об этом сказал депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович с трибуны парламента.

"Госпожа Венедиктова как руководитель ГБР недавно на этом посту, но успела отличиться. Успела отметиться, превратив очень важный для государства орган в инструмент для политических репрессий и преследования. Госпожа Венедиктова как руководитель ГБР стоит за преследованием нашей коллеги Софии Федыны. Госпожа Венедиктова - это назначение адвоката Януковича Бабикова своим заместителем, госпожа Венедиктова - это инициатива об отмене закона об амнистии Майдана, это угроза, это пересдидування тысяч людей, которые принимали участие в Революции Достоинства », - сказал депутат.

Вятрович отметил, что Венедиктова как генеральный прокурор - это попытка президента Зеленского изменить "100% своего генпрокурора" Рябошапку на "200% своего прокурора" Венедиктову, которая нужна ему для осуществления политических репрессий.

"Госпожа Венедиктова - это реванш Антимайдана", - отметил депутат.