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Espreso.tvМирМВФ выделит $ 1 трлн на преодоление последствий пандемии

МВФ выделит $ 1 трлн на преодоление последствий пандемии


фото: REUTERS
Международный валютный фонд готов выделить $ 1 трлн на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса

Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, сообщает "Общественное радио" .

По ее словам, МВФ готов привлечь весь резервный фонд в размере $ 1 трлн, чтобы преодолеть кризис, ведь еще никогда за 75-летнюю историю фонда страны не нуждались в таком экстренном финансировании. Сейчас в МВФ одновременно обратились 85 стран. Георгиева отметила, что даже во время кризиса в 2008-2009 годах ситуация была лучше:

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис. И это кризис, который требует, чтобы мы сплотились. ВОЗ существует для защиты здоровья людей; МВФ - защитить здоровье мировой экономики ", - сказала Георгиева.

Она добавила, что больше всего страдают развивающиеся страны, поскольку у них меньше ресурсов для борьбы с экономическим кризисом и преодоления эпидемии коронавируса. Именно этим странам в первую очередь будут оказывать финансовую поддержку.

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