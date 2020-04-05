МВФ выделит $ 1 трлн на преодоление последствий пандемии

5 апреля, 2020, 22:22

Международный валютный фонд готов выделить $ 1 трлн на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса

Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, сообщает "Общественное радио" .

По ее словам, МВФ готов привлечь весь резервный фонд в размере $ 1 трлн, чтобы преодолеть кризис, ведь еще никогда за 75-летнюю историю фонда страны не нуждались в таком экстренном финансировании. Сейчас в МВФ одновременно обратились 85 стран. Георгиева отметила, что даже во время кризиса в 2008-2009 годах ситуация была лучше:

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она гораздо хуже, чем глобальный экономический кризис. И это кризис, который требует, чтобы мы сплотились. ВОЗ существует для защиты здоровья людей; МВФ - защитить здоровье мировой экономики ", - сказала Георгиева.

Она добавила, что больше всего страдают развивающиеся страны, поскольку у них меньше ресурсов для борьбы с экономическим кризисом и преодоления эпидемии коронавируса. Именно этим странам в первую очередь будут оказывать финансовую поддержку.

. @KGeorgieva : Emerging markets and developing economies very often have less resources to protect against this health and economic crisis . It is important to place these countries and especially the weakest among them in the center of our attention. #coronavirus # COVID19 pic.twitter.com/mblOhfybp7 - IMF (@IMFNews) April 5, 2020

Напомним, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что в ближайшее время Украина найдет полное понимание с Международным валютным фондом и подпишет меморандум о расширенной программе.

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