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Espreso.tvОбществоВ ближайшие недели будет подписан меморандум с МВФ, - Зеленский

В ближайшие недели будет подписан меморандум с МВФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в ближайшее время Украина найдет полное понимание с Международным валютным фондом и подпишет меморандум о расширенной программе
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает пресс-служба Офиса главы государства.
 
"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенную программе", - сказал Зеленский.
 
Зеленский также отметил, что Украина параллельно ведет переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию.
 
"Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", - подчеркнул президент Украины.
 
  • Напомним, 2 апреля на онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что ожидает финансовую помощь от МВФ и Всемирного банка.

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