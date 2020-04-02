В ближайшие недели будет подписан меморандум с МВФ, - Зеленский

2 апреля, 2020, 20:52

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает пресс-служба Офиса главы государства.

"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенную программе", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что Украина параллельно ведет переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию.

"Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, 2 апреля на онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что ожидает финансовую помощь от МВФ и Всемирного банка.

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