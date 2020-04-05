Для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорк вводят медицинские войска

5 апреля, 2020, 12:04

Властью Соединенных Штатов в Нью-Йорк будет введена 1 тыс. военных медиков. Город является главным очагом распространения Covid-19 в стране

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает Еспресо.TV со ссылкой на CNBC .

Он отметил, что такие меры помогут лучше подготовиться к пику заболеваемости коронавирусом , который ожидается в течение ближайших двух недель.

Силы Национальной гвардии США, напомним, уже задействовано в Калифорнии, а в Нью-Йорке прибыл плавучий госпиталь ВМС США Comfort.

Кроме того, в разных штатх нацгвардейцы помогают в работе сети пищевых банков (food banks) , где те, кто временно не является трудоустроенным, может получить необходимые продукты.

Справка

По последним данным, на территории Соединенных Штатов на Covid-19 заболело 306 тыс. человек, из них 8,3 тыс. погибли.

Медицинские эксперты Белого дома прогнозируют, что число погибших может составить от 100 тыс. до 240 тыс. американцев, даже если они придерживаются развертывания приказов оставаться дома.

Пока же критическая ситуация складывается в Нью-Йорке, где насчитывается 3565 умерших от коронавируса и только за последние сутки лишились жизни 630 пациентов.

Наиболее пораженными частями города есть районы (боро) Бруклин и Куинс.

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