В США тем, кто из-за коронавируса остался нетрудоустроенным, раздают пищу в сети пищевых банков
В некоторых регионах спрос на бесплатную еду увеличился сразу в несколько раз, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на британскую газету Guardian .
Например, в Амхерсте, где находится самый большой кампус университета Массачусетса, в марте разделено на 849% больше пищи по сравнению с предыдущим годом.
Такая тенденция связана с тем, что миллионы американцев внезапно стали безработными и количество таких лиц продолжает увеличиваться.
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По данным издания, примерно каждый третий человек, который в прошлом месяце искал бакалейные товары на неприбыльных складах с провизией, ранее никогда не нуждался в экстренной продовольственной помощи.
В связи с постоянным ростом спроса наполнять банки пищи, в частности, помогает Национальная гвардия.
Кроме того, чтобы уменьшить распространение коронавируса эти учреждения так же практикуют доставку еды на дом.
"Я занимаюсь этим более 30 лет, и ничто не сравнивается с тем, что мы видим сейчас. Даже тогда, когда металлургические заводы закрылись, мы не наблюдали такого спроса", - сказала директор фонда "Пенсильвания без голода" Шейла Кристофер, которая представляет 18 банков пищевых продуктов в 67 округах.
- Напомним, в США за последние две недели количество безработных увеличилось на 10 млн .
- По предварительным оценкам, в Нью-Йорке, где насчитывается самое высокое в стране количество больных коронавирусом, работу потерял каждый третий житель трудоспособного возраста.
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