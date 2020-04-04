В США тем, кто из-за коронавируса остался нетрудоустроенным, раздают пищу в сети пищевых банков

4 апреля, 2020, 07:54

Созданные для помощи малообеспеченным гражданам Соединенных Штатов продовольственные банки (англ. Food banks) сообщают о невиданном спросе, поскольку миллионы людей из-за пандемии Covid-19 и общенационального карантина теряют работу

В некоторых регионах спрос на бесплатную еду увеличился сразу в несколько раз, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на британскую газету Guardian .

Например, в Амхерсте, где находится самый большой кампус университета Массачусетса, в марте разделено на 849% больше пищи по сравнению с предыдущим годом.

Такая тенденция связана с тем, что миллионы американцев внезапно стали безработными и количество таких лиц продолжает увеличиваться.

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По данным издания, примерно каждый третий человек, который в прошлом месяце искал бакалейные товары на неприбыльных складах с провизией, ранее никогда не нуждался в экстренной продовольственной помощи.

В связи с постоянным ростом спроса наполнять банки пищи, в частности, помогает Национальная гвардия.

Кроме того, чтобы уменьшить распространение коронавируса эти учреждения так же практикуют доставку еды на дом.

"Я занимаюсь этим более 30 лет, и ничто не сравнивается с тем, что мы видим сейчас. Даже тогда, когда металлургические заводы закрылись, мы не наблюдали такого спроса", - сказала директор фонда "Пенсильвания без голода" Шейла Кристофер, которая представляет 18 банков пищевых продуктов в 67 округах.