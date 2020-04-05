США готовятся к сложным двум неделям пандемии, - Трамп

5 апреля, 2020, 10:33

Президент Дональд Трамп заявил американцам, что в ближайшие дни следует ожидать большого всплеска смертей зараженных коронавирусом, поскольку впереди наиболее критические две недели пандемии

Подробности со ссылкой на Reuters рассказывает Еспресо.TV.

"Приближается увеличение смертей", - сказал Трамп на брифинге с журналистами.

"Мы подходим к тому времени, которое будет очень ужасным. Мы, наверное, никогда не видели подобного числа (жертв - ред.). Возможно, во время войны, во время Первой или Второй мировой войны", - добавил президент Соединенных Штатов.

Вместе с тем, он не согласился с тем, что федеральное правительство сделало недостаточно для того, чтобы предоставить больницам необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые требуют многие больные коронавирусом, отметив, что некоторые губернаторы просят больше аппаратов, чем им нужно .

"Опасения дефицита привели к завышенным запросов", - отметил Трамп.

Справка

По последним данным, на территории Соединенных Штатов на Covid-19 заболело 306 тыс. человек, из них 8,3 тыс. погибли.

Медицинские эксперты Белого дома прогнозируют, что число погибших может составить от 100 тыс. до 240 тыс. американцев, даже если они придерживаются развертывания приказов оставаться дома.

Пока же критическая ситуация складывается в Нью-Йорке, где насчитывается 3565 умерших от коронавируса и только за последние сутки лишились жизни 630 пациентов.

Наиболее пораженными частями города являются районы (боро) Бруклин и Куинс.

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