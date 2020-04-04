Из столичного отеля "Казацкий" выселились находившиеся там в самоизоляции, - СМИ

4 апреля, 2020, 13:59

Пассажиры самолета из Катара, которых 30 марта отправили на принудительную обсервацию в отель "Казацкий" на Майдане Независимости в Киеве, в ночь с 3 на 4 апреля 2020 получили результаты анализов на коронавирус и выселились из него

Об этом сообщил один из обсервованных, житель Чернигова Андрей Кулижко, передает Еспресо.TV со ссылкой на Hromadske .

Он отметил, что анализы, чтобы провести ПЦР-диагностику на коронавирус, взяли в обсервованныих на 1 апреля.

3 апреля по обеде в отель пришли люди с Мининфраструктуры, чтобы собрать информацию о месте проживания людей. Однако о результатах тестов они не сообщили.

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"Около 5 вечера мы начали собирать вещи. Далее информация, что тесты вот-вот приедут. Затем 7-8 вечера мы уже видели сюжеты на телеканалах, что все тесты во всех негативные, мы еще их на руки не получили, но знали. мы ждали информации и решили остаться в гостинице до утра, ведь у многих людей тяжелая логистика (с проездом домой - ред.) ", - рассказал мужчина.

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Он отметил, что около 1:30 к нему в номер постучался другой обсервованный и сказал, что нужно срочно уезжать.

"Я спустился к стойке администратора, взял справки по тестированию на коронавирус. Их выдавали в обмен на выселение", - отметил Кулижко и добавил, что заполнил бланки на самоизоляцию, которые были в одном экземпляре, и отдал их полиции.

Уже в пятый утра он вернулся домой в Чернигов.

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