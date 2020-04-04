В Киеве запретили выходить на улицу без масок

4 апреля, 2020, 21:32

С 6 апреля Киевская городская государственная администрация запретила жителям столицы выходить на улицу без медицинских масок

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Соответствующие изменения зафиксированы в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил, какие требования необходимо будет соблюдать гражданам на территории Киева, чтобы предотвратить распространение острой коронавирусной болезни COVID-19.

"С понедельника, 6 апреля, в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утвержденные Постановлением Правительства №211. Также городские власти утвердили новый перечень мер, направленных на предотвращение распространения острой коронавирусной болезни COVID-19. Я понимаю, что большинство ограничений могут казаться неудобными, и сейчас речь идет о здоровье и жизни тысяч киевлян. и это тот момент, когда все зависит от каждого из нас. Поэтому будем сознательными и ответственными", - сказал Поворозник.

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Так, новой редакцией распоряжения установлены особые условия въезда и выезда из города для граждан и транспортных средств, утвержденные требования к качеству реализации продуктов питания и продовольственной торговли, в том числе в магазинах на автозаправках, и введены ограничительные меры для населения.

В частности, в распоряжении расширено определение "общественное место", в котором запрещено находиться без средств защиты.

Запрещено пребывание в общественных местах (в том числе в случае выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости) без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Под термином "общественное место" понимаются:

- территории общего пользования (парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки-памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; площади, площади, бульвары, проспекты; улицы, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; подземные переходы; пляжи; кладбища, другие территории общего пользования);

- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, но не исключительно: заведения торговли, оказания услуг и т.д.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов ;

- транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;

- придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора ".

Напомним, 4 апреля Виталий Кличко заявил, что полмиллиона киевлян были вынуждены взять отпуска за свой счет во время карантина.

Также Кличко заявил, что надеется побороть вспышка коронавируса в столице за две недели.

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