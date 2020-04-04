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Espreso.tvОбществоПолмиллиона киевлян вынужденно ушли в неоплачиваемые отпуска, - Кличко

Полмиллиона киевлян вынужденно ушли в неоплачиваемые отпуска, - Кличко


фото: Укрінформ
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что полмиллиона киевлян были вынуждены взять отпуска за свой счет на время карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуска за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Какие-то запасы у них, например, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают", - сказал Кличко.

По его словам президент Украины Владимир Зеленский заверил, что соответствующий вопрос планируют решать денежными доплатами каждому, кто вынужденно не работает.

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