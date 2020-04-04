Полмиллиона киевлян вынужденно ушли в неоплачиваемые отпуска, - Кличко
4 апреля, 2020, 15:08
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что полмиллиона киевлян были вынуждены взять отпуска за свой счет на время карантина
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуска за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Какие-то запасы у них, например, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают", - сказал Кличко.
По его словам президент Украины Владимир Зеленский заверил, что соответствующий вопрос планируют решать денежными доплатами каждому, кто вынужденно не работает.
- Напомним, 3 апреля Виталий Кличко обратился ко всем конфессиям и верующих с просьбой соблюдать карантин на пасхальные праздники.
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