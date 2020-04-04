Кличко надеется побороть вспышку COVID-19 в Киеве за 2 недели

4 апреля, 2020, 17:23

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что надеется побороть вспышка коронавируса в столице за две недели

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По словам Кличко, он надеется на скорое завершение карантина в Киеве. Однако для этого необходимо сделать все, чтобы цепь передачи инфекции прервалась.

"Что касается ограничения карантина в городе Киеве, мы можем за 2 недели побороть эту инфекцию, но это зависит от каждого из нас. Нам нужно сделать все для того, чтобы эта цепь передачи инфекции от человека к человеку оборвалась. Если мы будем ответственно относиться к каждому шагу, к советам и ко всем действиям, мы сможем это преодолеть. Я убежден в этом", - сказал Кличко.

Напомним, 4 апреля Виталий Кличко заявил, что полмиллиона киевлян были вынуждены взять отпуска за свой счет во время карантина.

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