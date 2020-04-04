На Тернопольщине больницу с 27 медиками закрыли на обсервацию

4 апреля, 2020, 22:38

В Почаеве Тернопольской области на обсервацию закрыли больницу вместе с 27 медиками

Об этом сообщает ТСН.

Ранее COVID-19 заразились медики Монастыриского района - их количество уже доходит до 40. А теперь аналогичный сценарий разворачивается в Почаеве. Болезнь диагностировали у четырех медсестер. И теперь 27 контактных медиков закрыли на обсервацию. Как и больницу, где они работали.

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Сейчас Почаевская больница закрыта вместе с персоналом внутри. Вместо пациентов там 27 контактных медиков на обсервации. Они лечили больного коронавирусом ребенка, о диагнозе которого не знали.

"Двое в больнице, двое - дома под наблюдением семейного врача. Все в удовлетворительном состоянии, легкая степень", - рассказал о состоянии больных главный врач Почаевской районной больницы Богдан Кучер.

Инфекционное отделение Почаевской больницы рассчитано только на семь мест, два из которых уже заняты больными медиками. Из двух аппаратов искусственной вентиляции легких исправен только один.

Напомним, 4 апреля в Монастырском районе Тернопольской области зафиксировано 95 человек с подтвержденным коронавируса.

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