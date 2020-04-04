В Украине зафиксировано 1225 случаев заболевания COVID-19, 32 человека умерли

4 апреля, 2020, 22:05

По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 32 человека умерли

Об этом сообщает Минздрав в facebook.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. 25 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 субботы, 4 апреля 2020 года, в Украине выявлено 1096 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

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